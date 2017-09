Revista revela os ministros do Supremo citados por diretores da JBS/Friboi

Nos novos diálogos entregues à Procuradoria-Geral da República, os delatores do grupo J&F Joesley Batista e Ricardo Saud citam os nomes da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, e dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, revela o site da revista Época.

Em relação à presidente do tribunal, os dois delatores afirmam que ela discutiu com a ex-presidente Dilma Rousseff e com o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo a Lei das Organizações Criminosas, promulgada em 2013 e que regulamentou as delações premiadas.

Em relação a Gilmar, a dupla comenta os embates que o ministro teve com colegas da Corte.

Já em relação a Lewandowski, os delatores falam de seu posicionamento contrário à “perseguição” à classe política, fortemente alvejada pela Lava Jato.

Os dois delatores, segundo apurou Época, fazem ainda referência a “Marco Aurélio”.

Fontes ouvidas pela reportagem afirmaram se tratar do advogado Marco Aurélio Carvalho, e não do ministro Marco Aurélio Mello.

*fonte: epoca.com