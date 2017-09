Representante dos barraqueiros do São João de Campina faz sugestões para a festa

O presidente da Associação dos Barraqueiros do Maior São João do Mundo, Lucinei Cavalcanti, falou sobre anúncio feito pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, da transferência do local da festa que no próximo ano ocorrerá no Polo de Eventos Ronaldo Cunha Lima, na Estação Velha, e fez sugestões.

– Por que não transformar a Estação Velha num grande espaço transferindo o Centro Cultural Lourdes Ramalho para lá, com toda estrutura necessária para que os professores e alunos pudessem usufruir daquele local e usar o espaço, que hoje está o Lourdes Ramalho, exclusivamente para o São João colocando a bateria de banheiros da parte de show? Poderiam suprimir aquela escadaria onde está a bateria de banheiros da área de show para ganhar espaço, colocando as barracas que ficam ao lado do Centro Cultural para dentro. Como os banheiros da pirâmide são os pontos de violência, poderiam retirá-los de lá abrindo um portão de acesso, onde colocariam segurança e inibiriam aquele ponto, que é de acesso de entrada de arma e droga no Parque do Povo – disse.

