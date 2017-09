Reitor da UEPB reprova mudanças no Maior São João do Mundo

O reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Rangel Júnior, comentou sobre as mudanças no Maior São João do Mundo, anunciadas pelo prefeito de Campina Grande Romero Rodrigues (PSDB) esta semana.

Rangel destacou que a festa, que era um evento popular e tradicional, está descaracterizado e não tem nenhuma relação o verdadeiro São João.

– O ideal seria diminuir o tamanho da festa, pois o que era um evento popular e de consumo local se tornou em um grande evento nacional. Porém, o formato adotado ano a ano criou uma espécie de expectativa de que o evento seja sempre maior do que o ano anterior. Esses ‘mega eventos’ e ‘mega shows’ que são realizados, que na maioria das vezes não guardam nenhuma relação com a festa junina, estão transformando o São João numa festa de outro tipo – pontuou.

Ele defendeu ainda a manutenção da festa no Parque do Povo, criticando que o local seja transformado em um “grande estacionamento”.

– Esse tipo de festa maior, com shows de qualquer tipo de natureza, que estão na ‘crista da onda’, deveria ser feita em outro lugar, sendo uma festa paga. O São João é uma festa cultural, típica, e tem sentido próprio, e não defendo o congelamento da tradição. O São João vinculado às raízes da tradição nordestina deve ser feito para o povo no Parque do Povo. Transformar o Parque do Povo em um grande estacionamento não é a melhor alternativa – criticou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta sexta-feira, 08.