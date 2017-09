Reitor da UEPB e prefeito de João Pessoa se encontram e conversa sobre parcerias

Foto: Ascom

O reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), professor Rangel Junior, recebeu na manhã desta sexta-feira, 1º de setembro, a visita do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, com o qual conversou sobre a realização de parcerias entre a Universidade e o Executivo Municipal da Capital paraibana.

A reunião aconteceu no Gabinete da Reitoria, em Bodocongó, e contou também com a participação do vice-reitor, Flávio Romero Guimarães; da pró-reitora de Ensino Médio, Técnico e Educação a Distância (PROEAD), professora Eliane Moura; da pró-reitora de Gestão de Pessoas (PROGEP), professora Célia Regina Diniz; além do Chefe de Gabinete da Prefeitura de João Pessoa, Hildevânio Macedo, e o secretário de Executivo de Transparência, Bira Pereira.

Durante a reunião foi discutida a possibilidade de inclusão da Prefeitura de João Pessoa no próximo edital da PROEAD, com perspectiva de abertura de vagas para o curso de Graduação em Gestão Pública – Tecnólogo/EAD, destinado a servidores públicos municipais e do Estado em atividade.

Recém-implantado na Instituição, o curso ofertou no primeiro momento 700 vagas para servidores de 36 municípios conveniados com a UEPB. A pretensão da PROEAD é expandir o curso para outras prefeituras, a exemplo da Capital.

Foto: Ascom

O prefeito de João Pessoa demonstrou interesse com a proposta e já determinou um levantamento para saber quantos servidores da Prefeitura não possuem formação superior para concorrer no próximo processo seletivo para realização do curso.

Uma primeira reunião de trabalho com a pró-reitora Eliane Moura e representante da Prefeitura foi marcada para a próxima quarta-feira (6), com o objetivo de discutir detalhes da futura parceria. Outras possibilidades de convênios também foram tratadas pelos gestores.