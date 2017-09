Regime de plantão: TJPB não terá expediente nestas quinta e sexta-feira

Em razão do feriado da Independência do Brasil, não haverá expediente nas unidades do Poder Judiciário estadual nesta quinta-feira (7), e, na sexta-feira (8), será ponto facultativo, mas a Justiça funcionará em regime de plantão.

Os trabalhos judiciais serão retomados na segunda-feira (11). As atividades referentes à sexta-feira (8) foram compensadas pelo Judiciário em dois horários, na última segunda-feira (4).

Foto: Ascom

No âmbito do Tribunal de Justiça, o Plantão Judiciário do feriado de 7 de setembro será exercido pelo desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Já na Gerência de Protocolo e Distribuição, o plantão será representado por Carla Guimarães Lago; e na Gerência de Processamento, por Maria Celeste A. de Vasconcelos e José Carlos Novaes.

A Diretoria Jurídica terá como plantonistas os servidores Mário Eugênio Zenaide Cavalcanti e Thiago Bruno Nogueira Alves.

Na Diretoria de Tecnologia da Informação, o plantão será feito por Gilson de Souza Melo; e na Diretoria Administrativa, por Joel Gomes da Silva e Gilmar Araújo de Figueiredo.

Já na sexta-feira (8), o Plantão Judiciário será acompanhado pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Joás de Brito Pereira Filho. Seguem em regime de plantão, a Gerência de Protocolo e Distribuição, que pode ser acionada pelo telefone (83) 3216-1475; a Gerência de Processamento (3216-1536); a Diretoria Jurídica (3216-1592); a Diretoria de Tecnologia da Informação (3216-1439); e a Diretoria Administrativa (3216-1530).

Os Plantões Judiciários podem ser verificados, diariamente, no Diário da Justiça eletrônico (DJe). Nas demais comarcas, o plantão pode ser conferido na tabela abaixo.