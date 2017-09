Rede de Pessoas com HIV esclarece recursos da Zona Azul em Campina

foto: reprodução

Foi realizada nesta quarta-feira, 06, na Câmara Municipal de Campina Grande uma audiência pública para discutir a destinação e aplicação dos recursos da Zona Azul na cidade.

O representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, Silvestre Maia, fez esclarecimentos de como é aplicado o dinheiro da Zona Azul de Campina Grande pela entidade.

– Eu digo com tristeza que estou vendo certos comentários, certas inverdades, as pessoas dizem montantes, mas esquecem de saber quantas pessoas estão empregadas e a “migalha” que sobra temos que manter uma instituição, que sabemos que trabalha com pessoas com Aids. Fico triste quando escuto numa rádio vereador usar aquele espaço tão importante para chegar e dizer que tem diretores ganhando R$ 7 mil, tem que comprovar isso e acho que a Casa de Félix Araújo não pode ser palco de fofoca, tem que ser palco de realidade e de provas – criticou.

Segundo Silvestre, 27 pessoas trabalham na entidade que atende mais de 400 pessoas de Campina Grande e outros municípios.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.