Raniery Paulino se solidariza com deputado federal Jarbas Vasconcelos

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) participou, no inicio da noite desta segunda-feira (18), de um ato de desagravo deputado federal Jarbas Vasconcelos, seu companheiro de partido, organizado por amigos e admiradores do parlamentar pernambucano, punido pela legenda por ter votado pelo prosseguimento das investigações contra o presidente Michel Temer.

Na convocação, foi dito que a “atuação séria, coerente e transparente na política de Pernambuco e do País” de Jarbas não pode ser “desrespeitada”. Jarbas acabou perdendo o controle do PMDB em Pernambuco para o senador Fernando Bezerra Coelho, o que provocou a realização e a presença de vários políticos no ato.

Em sua manifestação, o deputado Raniery Paulino disse que a rebeldia e coragem de Jarbas Vasconcelos devem servir como inspiração.