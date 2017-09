Raniery: “Nosso projeto não está indexado ao projeto do governador”

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) reagiu a afirmação do governador Ricardo Coutinho (PSB) de que continua a defender o projeto do PSB e avaliou que o secretário João Azevedo é um nome muito interessante a ser colocado em disputa no próximo ano. Ele lembrou que João foi substituído por Cida Ramos em sua candidatura a prefeito de João Pessoa e disse que o secretário “não merece mais uma vez ser tratado como plano B”.

Raniery ainda destacou que o PMDB está na oposição e independe do projeto do governo do Estado.

– O nosso projeto não está indexado ao projeto do governador – disse.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.