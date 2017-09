Quartas Acústicas: Nana Siqueira e banda se apresentam em Campina Grande

A Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura e Teatro Municipal, apresenta nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, dentro da programação do Projeto Quartas Acústicas Nana Siqueira e banda com o show “Bossa e um tanto mais!”.

No repertório, além de bossa nova, terá samba, e outros ritmos, trazendo uma mistura nordestina, com arranjos de músicos do curso de Música da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.

Foto: Divulgação

“Faremos um show com irreverência na interpretação das músicas apresentadas, contando com breves histórias dos compositores das músicas”, diz Nana.

Nana Siqueira é natural de Salvador, Bahia, e está na Paraíba desde o ano de 2015, quando veio para estudar Música na UFCG.

É cantora profissional, coordenadora de música na Primeira Igreja Batista de Campina Grande; professora de música e musicalização infantil; participou do “Madrigal Ars Femina” (projeto de extensão do curso de licenciatura em música da UFCG); é componente da “Big band UFCG” (projeto de extensão do curso de licenciatura em música da UFCG); foi semifinalista do Concurso Dom da TV Itararé em 2016.

A apresentação acontece na Sala Paulo Pontes do Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande-PB, às 20 horas.

Os ingressos estão à venda aos preços de R$ 10,00 (meia-entrada) e R$ 20,00 (inteira).