PT quer Justiça decidindo o futuro de Lula até abril

foto: Montagem/Paraibaonline

O PT espera que a situação jurídica do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja definida até abril do ano que vem, no máximo.

Como o partido já dá a batalha para evitar a inelegibilidade de Lula como perdida, a ideia é ter tempo hábil para estabelecer uma candidatura alternativa – o nome mais cotado hoje é o de Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo.

Por enquanto, a sigla vai insistir na candidatura do ex-presidente. Se ele for de fato impedido de disputar o pleito, passaria o bastão da candidatura com o discurso de ser vítima de perseguição política, destaca o jornal Folha de São Paulo.