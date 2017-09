PSL sofre intervenção e deputado perde o comando na Paraíba

Em nota divulgada nesta sexta-feira, 15, a direção nacional do Partido Social Liberal, “em conjunto com o Conselho de Renovação do Movimento LIVRES, vem a público informar que, a partir desta sexta-feira o vereador Lucas de Brito (JP, foto) é o novo presidente estadual do PSL na Paraíba”.

“A decisão é parte do processo nacional de renovação que tem sido empreendido sob a liderança do movimento LIVRES e tem por objetivo oxigenar as práticas partidárias de modo a possibilitar o aumento da contribuição cívica do PSL em meio ao contexto político turbulento que o Brasil atravessa”, enfatiza o texto.

Adicionalmente, é feito um agradecimento ao deputado Tião Gomes, que comandava o partido no Estado há 12 anos.

“Agradecemos pelos serviços prestados na liderança do PSL na Paraíba e contamos com a continuidade de sua honrosa colaboração na construção do partido. O diálogo e o convívio respeitoso na diversidade de opiniões sempre foram marcas gloriosas da política social liberal”.

