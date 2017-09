PSB de João Pessoa reúne filiados para escolher novos membros

O presidente do Diretório Municipal do PSB em João Pessoa, Ronaldo Barbosa, confirmou para a próxima quinta-feira (14), a realização de eleições para escolher os novos dirigentes do partido nos segmentos Sindical e Negritude.

O encontro, que ocorrerá das 8h ao meio-dia, na sede do Sindisprev, também servirá para eleger os representantes de cada segmento para a Executiva Municipal. “Poderão participar do encontro todos os filiados e filiadas do PSB que sejam ligados aos movimentos Sindical e da Negritude”, destacou o presidente.

No dia último dia 19, o PSB realizou o VI Congresso Municipal da legenda, quando reconduziu Ronaldo Barbosa à presidência do partido em João Pessoa, por aclamação.

Além de Ronaldo, foram também eleitos para o Diretório Municipal do PSB, Alba Lígia, Érica Delpino, Estela Bezerra, Gildimar Santos, Gilvanildo Pereira, Jaílson Vilberto, Karla Alencar, Léo Bezerra, Rubens Freire, Sandra Marrocos, Tibério Limeira, Thúlhio Serrano e Verônica Ismael.

Foram eleitos ainda 11 delegados e delegadas para Congresso Estadual, que será realizado em setembro. A posse do novo Diretório Municipal do PSB ocorrerá após a realização do Congresso Estadual, em outubro.