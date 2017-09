Projeto que estimula leitura precisa de doações de novas unidades de livros

O projeto da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande, “Esqueça Um Livro e Espalhe Conhecimento” esteve, na última semana, na Feira Central.

Entre as frutas, verduras, condimentos e demais produtos do local, também foram encontrados, por feirantes e clientes, mais de 120 livros.

O objetivo é criar uma rede de compartilhamentos de leitura, fazendo com que mais pessoas tenham acesso ao livro e também repassem o conhecimento. O projeto, desenvolvido mensalmente, espera que até o final do ano, mais de 1000 exemplares possam ser destribuídos em vários pontos da cidade

– Até dezembro queremos atingir mais de 1000 livros deixados em espaços públicos na nossa cidade. A gente recebe esses livros através de doações e fazemos uma seleção, de acordo com o público onde vamos deixar e objetivo é que as pessoas façam uso do livro e depois possam esquecê-los novamente, para que outras pessoas continuarem lendo – disse uma das coordenadoras do projeto.

Para continuar, o projeto precisa de mais doações de livros, que podem ser feitas na sede da brinquedoteca municipal e na Secretaria Municipal de Educação.

*Com informações da TV Itararé