“Projeto do PSB já está saturado”, comenta Luciano Cartaxo

A eleição 2018 parece já ter começado na Paraíba. O clima tem esquentado desde a especulação de uma possível reaproximação entre o governador Ricardo Coutinho (PSB) e o senador José Maranhão (PMDB), que atualmente integra a chamada ‘frente de oposição’ ao socialista e que está em conflito devido as principais lideranças, Luciano Cartaxo (PSD) e Romero Rodrigues (PSDB), quererem disputar o Palácio da Redenção no próximo ano.

Em meio a essa turbulência, o prefeito da capital e possível pré-candidato da frente das oposições, Luciano Cartaxo, minimizou os boatos da reaproximação do PMDB com os girassóis.

Ele disse em entrevista nesta sexta-feira (01), que a união das oposições vai ser mantida e que o projeto do PSB do governador está fadigado.

– Temos uma aliança construída em João Pessoa e aqui em Campina Grande também. Essa aliança gira em torno de 12 lideranças. Posso citar aqui o prefeito Romero Rodrigues, o deputado Rômulo Gouveia, o vice-prefeito Manoel Júnior. Temos uma relação muito próxima com os partidos aliados. Temos que trabalhar pensando no futuro e o projeto do PSB já está saturado, dando fadiga – criticou.

O gestor revelou que a oposição vai ser madura para tomar a decisão mais prudente para a Paraíba e garantiu que o PMDB deve continuar como aliado.

– As oposições vão ter a maturidade, o equilíbrio e a tranquilidade de se reunir ano que vem e ouvir o povo. Estaremos juntos. Teremos uma coligação em prol do povo e o PMDB estará conosco – salientou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.