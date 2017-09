Projeto de prevenção de violência contra a mulher chega às escolas de Campina Grande

A juíza e coordenadora do Programa de Violência contra a Mulher do Tribunal de Justiça, Renata Paiva, explicou sobre o projeto que está sendo realizado nas escolas do município de Campina Grande, através de palestras e capacitação de professores, acerca da prevenção e do combate à violência contra a mulher.

Ela afirmou que a ideia é levar aos jovens e crianças a conscientização desde cedo para que a mentalidade seja mudada e, consequentemente, eles não virem agressores no futuro.

Renata destacou o apoio da Secretaria Municipal de Educação para a realização do projeto e disse que, mais do que nunca, o acolhimento da ideia da campanha foi bastante significativo e incentivador para a realização.

– Nós estamos trabalhando na vertente de combate através da prevenção. Entendemos como salutar essa campanha junto aos jovens e crianças para que eles saibam o que pode ser feito tanto para prevenir, quanto para remediar. É um trabalho de união de forças e isso vai de encontro ao que nós almejávamos, que é trabalhar com jovens e crianças – disse.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.