Projeto da biblioteca da UEPB pretende incentivar o conhecimento a obras raras

Um projeto da Universidade Estadual da Paraíba em Campina Grande, pretende incentivar a comunidade para conhecer obras consideradas raras, sejam livros, cordéis, revistas, fotografias.

O projeto recebeu o nome “Obra do Mês” e a cada 30 dias, um item fica à disposição do público na biblioteca de obras raras Atila Almeida, localizada no primeiro andar do prédio da administração central no campus de Bodocongó.

De acordo com a coordenadora das Bibliotecas da UEPB, Kênia Araújo, a primeira obra rara que está à disposição é a edição de uma revista de 1968.

– Temos uma das maiores coleções de cordéis do Nordeste e do Brasil. O que estamos tentando fazer, é mostrar que a biblioteca de obras raras não possui apenas cordéis, mas outros itens como dicionários, periódicos, pinturas, fotografias de Campina Grande da década de 50 e queremos expor isto à população – relatou.

Para saber qual obra rara será exposta no mês, basta acessar o site: www.bibliotecaatilaalmeida.uepb.edu.br e conferir a coluna sobre o assunto.

A biblioteca fica aberta das 08h às 17h e a entrada é gratuita.

*Com informações da TV Paraíba