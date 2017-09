Projeto Castelo de Bonecas abre exposição na segunda-feira no TJPB

Os produtos artesanais confeccionados pelas reeducandas do Presídio Feminino Júlia Maranhão, em João Pessoa, dentro do Projeto ‘Castelo de Bonecas’, serão expostos no hall do Anexo Administrativo do Tribunal de Justiça da Paraíba, no período de 4 a 6 de setembro, em evento aberto ao público.

A exposição será iniciada, oficialmente, às 16h, no Auditório Alcides Carneiro, pelo presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

“É um Projeto interessante que dá oportunidade para aquelas presidiárias se ressocializarem. Uma iniciativa de suma importância, que espero que cresça ainda mais”, afirmou o presidente do TJ, Joás de Brito, ao conhecer o Projeto.

A abertura oficial da Exposição contará, também, com a presença da juíza auxiliar da Vara de Execução Penal da Capital, Andréa Arcoverde Cavalcanti Vaz, coordenadora do Projeto; da presidente da Associação das Esposas dos Magistrados e Magistradas da Paraíba (Aemp), Ana Lúcia Alencar Pereira, que apoia a iniciativa; e de uma reeducanda, que representará a equipe que trabalha na confecção das bonecas.

De acordo com a juíza Andréa Arcoverde, o Projeto ‘Castelo de Bonecas’ tem dois focos: um é a venda das bonecas para toda sociedade.

Foto: Secom/PB

Os produtos podem ser adquiridos no interior do Presídio Júlia Maranhão, ou nos eventos, como este que vai acontecer no Tribunal de Justiça, a partir do dia 4 de setembro.

“O outro foco é a doação das bonecas para crianças carentes, através de recursos do Poder Judiciário destinados para isso. Recentemente, estivemos no Lar da Criança Jesus de Nazaré, Bairro Treze de Maio, em João Pessoa, e fizemos a doação de 34 bonecas”, informou a magistrada.

Há dois anos à frente do Projeto, a juíza Andréa Arcoverde disse que o trabalho está apenas começando: “Já me sinto realizada, mas ainda temos muito o que fazer. Desde quando eu atuava no interior, sempre tive um olhar especial para a execução penal”, ressaltou.

Já a presidente da Aemp, Ana Lúcia Alencar, adiantou que a Associação está apoiando esse Projeto, porque se encaixa, perfeitamente, no novo modelo da entidade, que é uma ponte entre a Justiça e a sociedade no trabalho de humanização.

“O trabalho da juíza Andréa Arcoverde, com o Projeto ‘Castelo de Bonecas’, humaniza e dá oportunidade para que essas reeducandas se ressocializem, e, dessa forma, voltem a fazer parte da sociedade. Nós não estamos dando o peixe, mas a vara para pescar”, ressaltou a presidente da Aemp.

Foto: Secom/PB

A produção das bonecas se dá com o suporte financeiro disponibilizado pelo Juizado Especial Criminal da Capital e pelo 1ª Juizado Especial Misto de Mangabeira, por meio de transação penal, nos termos da Resolução nº 154, de 13/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A arte produzida pelas reeducandas já foi exposta em outros órgãos públicos e eventos, a exemplo da Feira de Artesanato promovida pelo Governo do Estado, no Espaço Cultural, em João Pessoa.