Programa Gira Mundo Finlândia inscreve professores até dia 8

foto: reprodução

Os professores da rede estadual interessados em participar do Programa de Intercâmbio Internacional Gira Mundo Finlândia poderão se inscrever até o dia 8 de setembro.

Esta é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (SEE), em parceria com Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), para concessão de bolsas de Treinamento no Exterior (SPE) a professores e/ou gestores no Gira Mundo – Tank e no Gira Mundo – Hamk. Os editais e os formulários de inscrições encontram-se no site da Fapesq, no endereço eletrônico: http://fapesq.rpp.br.

Na versão deste ano estão sendo oferecidas pelo Governo do Estado 55 vagas para professores e gestores da rede estadual de ensino. Dos educadores selecionados, 40 serão capacitados pela Häme University of Applied Sciences (HAMK), em Hämeenlinna, e 15 pela Tampere University of Applied Sciences (TAMK), na cidade de Tampere.

O Gira Mundo Finlândia representa um investimento do Governo do Estado de quase R$ 1 milhão. Os editais e os formulários de inscrições encontram-se no site da Fapesq, no endereço eletrônico: http://fapesq.rpp.br.

O Programa Gira Mundo Finlândia/2017 está oferecendo bolsas na Modalidade Treinamento no Exterior (SPE) para professores desenvolverem atividades relacionadas às áreas de Educação Básica, Ferramentas Digitais na Educação, Educação Profissional (VET) e Aprendizagem Baseada em Projetos e Problemas (PBL).

A programação inclui aulas, visitas e outras atividades na Universidade de Ciências Aplicadas de Häme (HAMK – Häme University of Applied Sciences), na cidade de Hämeenlinna, e outras cidades na Finlândia, durante o período de dois meses.

A outra modalidade de bolsas do programa oferece Treinamento no Exterior (SPE), para desenvolverem atividades educacionais relacionadas à área de Empreendedorismo, com aulas, visitas e outras atividades na Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere (TAMK – Tampere University of Applied Sciences), na cidade de Tampere, na Finlândia, durante o período de um mês.