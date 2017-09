Professores da UEPB realizam assembleia para avaliação de negociações com o governo

O presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba (Aduepb), Nelson Júnior, informou que será realizada assembleia geral na manhã desta quarta-feira (13) entre os professores da UEPB.

Foto: Paraibaonline

– Tivemos umas três semanas de negociação, até que o governo colocou as dificuldades em relação ao reajuste salarial para este ano. Buscamos construir alternativas para que esse reajuste fosse possível, mas, infelizmente, o governo do Estado não abriu mão. Estamos negociando a possibilidade do governo desbloquear o PCCR, as progressões funcionais dos professores e dos servidores da universidade. Estaremos realizando uma assembleia geral, a partir das 9h da manhã, no auditório de psicologia, para que a categoria docente avalie essas negociações até o presente momento – falou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.