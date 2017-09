Procuradoria Geral de Campina Grande destaca Refis para devedores do município

O procurador-geral de Campina Grande, José Fernandez Mariz, explicou que a Procuradoria enviou um projeto de lei à Câmara Municipal de Campina Grande tratando do Refis e destacou que essa é uma chance que está sendo oportunizada aos devedores do município com parcelas de acordo com as condições financeiras.

Ele destacou que o interessado em regularizar a situação pode se dirigir à Procuradoria para verificar a melhor condição de pagamento, tendo um desconto de acordo com o parcelamento.

Foto: Paraibaonline

Mariz afirmou que hoje o município conta com milhares de devedores no sistema do município e ressaltou que a parcela mínima para pessoa física é de R$ 50 e para pessoa jurídica é de R$ 200.

– Estamos tentando apresentar nesse projeto de lei um plano onde caiba no orçamento do devedor do município as parcelas. Estamos criando uma ambiência aonde todos podem devolver ao poder público o que de forma indevida ficou retido – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.