Procuradores do MPF recebem novo chefe do MPPB e firmam termo de cooperação

Foto: Ascom

O procurador-chefe do Ministério Público Federal (MPF) na Paraíba, Rodolfo Alves Silva, e o futuro procurador-chefe do órgão no estado, Marcos Queiroga, receberam na tarde desta quarta-feira, 13 de setembro, na nova sede do MPF em João Pessoa, o novo procurador-geral de Justiça da Paraíba, Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho.

Na ocasião, além de conhecer as dependências do prédio, o chefe do Ministério Público da Paraíba (MPPB) firmou um termo de cooperação técnica com o MPF, com a finalidade de obter a cessão de um sistema que auxilia investigações. O promotor Francisco Bergson Gomes Formiga Barros, presidente da Associação Paraibana do Ministério Público, acompanhou a visita e a assinatura do termo.

Foto: Ascom

“A visita foi um ato de cordialidade institucional, reforçando a parceria existente na atuação conjunta dos órgãos que, em muitas situações, possuem atribuições complementares, vez que o desvio de recursos públicos não obedece a lógicas inerentes a suas fontes de custeio. Desta maneira, a atuação sinérgica entre as instituições potencializa o resultado final em favor da sociedade”, declarou Rodolfo Alves.

“No mesmo norte, a transferência de tecnologia, objeto do termo de cooperação técnica, amplifica os instrumentos de atuação investigativa”, acrescentou o procurador-chefe do MPF na Paraíba.