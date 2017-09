Procurador-geral de Campina Grande detona projeto de reforma eleitoral

O procurador-geral de Campina Grande, José Fernandes Mariz, comentou sobre a proposta da reforma eleitoral no Brasil e disse o modelo atual de votação e de escolha de representantes é melhor para a democracia e para as minorias.

Ele explicou que a reforma propõe a substituição de um sistema de proporção por um sistema majoritário e avaliou que isso é ruim diante do que já foi conquistado.

Foto: Paraibaonline

– O distritão transforma o Poder Legislativo em sistema majoritário e isso é terrível. Isso fere os pilares da democracia e do direito da minoria. Do jeito que está é infinitamente melhor do que essa geringonça que estão querendo fazer com o Brasil – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.