Procurador explica motivos de MPF querer o retorno do racionamento

O procurador da República em Campina Grande, Bruno Galvão, explicou os motivos de o MPF recorrer na Justiça sobre o fim do racionamento em Campina Grande e região.

Em entrevista nesta quarta-feira, 06, Bruno afirmou que não há segurança hídrica no Açude Epitácio Pessoa e que o racionamento, que foi suspenso, deve voltar.

– Não há garantia de que a água da transposição do Rio São Francisco chegará de forma contínua nos próximos meses. Essa é uma informação repassada pelo Ministério da Integração, que em duas oportunidades deixou isso bem claro, de que a transposição está em fase de pré-operação e que neste momento são necessários ajustes em algumas obras, sendo necessária uma paralisação no fornecimento da água. A ANA e a Aesa não levaram em conta essa informação, do mesmo modo a Cagepa – comentou.

Ele salientou ainda que o comportamento da ANA, Aesa e Cagepa é contraditório, destacando que não há um plano de fiscalização efetivo no combate a desvios e no uso irregular da água.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.