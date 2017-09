Procurador de Campina Grande explica sobre novo Refis

O procurador de município de Campina Grande, José Mariz, comentou sobre novo Programa de Recuperação Fiscal do Município (REFIS) que será implantado pela PMCG.

Segundo Mariz, as pessoas que estiverem em débito com o poder público municipal terão descontos de até 99% em juros e multas, bem como o parcelamento da dívida.

– Todas as pessoas que têm débitos junto ao município terão o direito de liquida-los com redução de multas e juros. Caso o cidadão não compareça para liquidar ou parcelar o débito, o nome dele será lançado no SPC e Serasa. Estamos parcelando em até 120 meses – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta segunda-feira, 18.