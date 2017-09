Procon-JPmóvel vai atender consumidores de cinco bairros nesta segunda-feira

foto: Secom/JP

O serviço móvel do Procon-JP abre a semana comemorativa do aniversário de 27 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nesta segunda-feira, (11), no Parque da Lagoa, das 8h às 13h, dentro da programação elaborada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor para todo o mês de setembro. Serão contemplados com a visita do serviço itinerante ainda esta semana, os bairros do Geisel, Mangabeira, Bancários e Tambaú.

Os consumidores que passarem pelo Parque da Lagoa na manhã desta segunda-feira também serão agraciados com vários serviços odontológicos, através da unidade móvel da Uniodonto, que está apoiando o Procon-JP no dia dedicado ao CDC. As atividades na Lagoa são em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PB) e o Ministério Público Estadual (MPPB).

O secretário Helton Renê explica que o Procon de João Pessoa vai comemorar o aniversário do CDC com várias atividades, que se estenderão ao longo do mês de setembro. “Este é um dia para ser festejado com muita alegria porque se trata de um divisor de águas. A relação consumerista nunca mais foi a mesma, melhorando sensivelmente em prol do consumidor, desde a criação do Código”.

Lançamento

O Procon-JPmóvel é um dos vários serviços oferecidos na programação de setembro, que também terá o lançamento da Compilação das Leis Consumeristas (CLC), trazendo as leis criadas no município de João Pessoa. “Também teremos palestras e outras atividades que estamos dando o acabamento final”.

E acrescenta: “Quem desejar registrar reclamação sobre algum problema com produto ou serviço, deve levar documentos como CPF, identidade, comprovante de residência e o contrato do bem ou do serviço a ser reclamado. As pessoas com problemas de mobilidade também serão atendidas, já que nosso ônibus está equipado com elevador”.

Calendário do Procon-JPmóvel

Programação

Dia 11/09/2017

Local: – Parque da Lagoa (com serviço odontológico)

Horário: 8h às 13h

Dia 12/09/2017

Local: Praça Orlando Geisel (bairro do Geisel)

Horário: 8h às 13h

Dia 13/09/2017

Local: Mercado público de Mangabeira

Horário: 8h às 13h

Dia 14/09/2017

Local: Praça da Paz (Bancários) com lançamento do CDC acrescido da Compilação das Leis Municipais (CLC)

Horário: 16h às 20h

Dia 15/09/2017

Local: Busto de Tamandaré (Tambaú)

Horário: 16h às 20h