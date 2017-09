Procon de João Pessoa aponta diferenças no preço do leite em pó

A diferença de preço do sachê de 800g do leite em pó Ninho integral ou desnatado chega a R$ 9,92 nos supermercados da Capital, com valores entre R$ 19,98 (Bemais – Bancários) e R$ 29,90 (Pão e Açúcar – Epitácio Pessoa), de acordo com pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) nos dias 30 e 31 de agosto de 2017.

A maior variação, 73,52%, ficou com o litro do leite integral em caixa Cemil, com preços entre R$ 2,19 (Santiago – Torre) e R$ 3,80 (Super Box Brasil –Geisel), diferença de R$ 1,61. A pesquisa do Procon-JP encontrou a menor variação, 5,66%, no litro do leite em caixa desnatado Elegê, com preços entre R$ 3,18 (Hiper Bompreço – Bessa) e R$ 3,36 (Santiago – Torre), diferença de R$ 0,18.

Mais diferenças – Outras grandes diferenças nos preços para a mesma marca e peso foram registradas no sachê de 800g do leite em pó integral Piracanjuba, R$ 9,00, com preços entre R$ 17,90 (Latorre – Torre) e R$ 26,90 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa); sachê do leite em pó desnatado Piracanjuba, R$ 8,26, com preços entre R$ 15,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 24,25 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa); leite em pó Ninho em lata de 400g, R$ 6,92, com preços entre R$10,98 (Bemais – Bancários) e R$ 17,90 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa).

Conselho – Helton Renê, secretário do Procon-JP, aconselha ao consumidor que preste atenção aos preços do leite antes de fazer suas compras.

“A nossa pesquisa encontrou diferenças bem significativas, com preços bem diferenciados desses produtos para uma mesma marca e quantidade. Hoje em dia, qualquer economia vale à pena ser feita e a pesquisa do Procon-JP está aí para ajudar o cidadão pessoense nesse quesito”.

A pesquisa levantou preços de leite nos seguintes supermercados de João Pessoa: Santiago e La Torre (Torre); Carrefour e Hiper Bompreço (Bessa); Manaíra (Manaíra); Pão de Açúcar e Extra (Epitácio Pessoa); Super Box Brasil (Geisel) e Bemais (Bancários).

Para acessar a pesquisa completa acesse o portal da prefeitura de João Pessoa, através do link http://bit.ly/2iMf7jj e www.proconjp.pb.gov.br