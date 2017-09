Procon de CG prepara atividades em alusão ao Dia do Código de Defesa do Consumidor

Na segunda-feira, 11, o Código de Defesa do Consumidor completa 27 anos. Para comemorar a data, o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) de Campina Grande preparou uma programação especial.

As atividades começam com o “Procon na Praça”. Das 9h às 17h uma equipe de atendimento e fiscalização estará na Praça da Bandeira, Centro da cidade,PRO dando esclarecimentos e conscientizando o cidadão acerca dos seus direitos como consumidor.

Para ser atendido é preciso levar identidade, CPF e os documentos necessários para a efetuação da reclamação: Nota fiscal, contrato e detalhes sobre o produto ou serviço.

No mesmo dia, o órgão lança o Edital da 1ª edição do Selo Empresa Amiga do Consumidor.

Projeto que visa certificar estabelecimentos comerciais que agem de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e valoriza o poder de compra do cidadão.

As inscrições são gratuitas e abertas a bares, restaurantes e similares localizados em Campina e seus distritos: Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata.

Para saber mais sobre o Código de Defesa do Consumidor acesse o site do Procon CG http://proconcg.com.br/dicas-uteis/.