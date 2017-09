Procon de Campina Grande lança Selo Empresa Amiga do Consumidor

O Procon Municipal lança na próxima quarta-feira, 6, a 1ª edição do Selo Empresa Amiga do Consumidor.

A apresentação do projeto será realizada às 9h no auditório da Associação Comercial de Campina Grande, para entidades parceiras e imprensa.

O objetivo do projeto Selo Empresa Amiga do Consumidor é certificar bares e restaurantes que agem de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Incentivar a melhoria na qualidade do serviço prestado no município de Campina Grande e distritos através do poder de compra do consumidor, que identificará quais são os melhores bares e restaurantes antes de usar os serviços.

O Selo tem três categorias de acordo com os itens obrigatórios expostos no edital – uma estrela (padrão bronze), duas estrelas (padrão prata) e três estrelas (padrão ouro).

Mas a empresa que apresentar além dos itens obrigatórios, os facultativos, poderá ascender a mais duas estrelas. Recebendo ao final do Selo Empresa Amiga do Consumidor até 5 estrelas.

O certificado tem validade por um ano e pode ser cancelado a qualquer momento em caso de irregularidades constatadas pelo Procon e órgãos parceiros participantes do Projeto.

Participam como parceiros do Projeto junto ao Procon, outros órgãos da Prefeitura Municipal de Campina Grande (Vigilância Sanitária, Comunicação, Secretaria de Desenvolvimento e Coordenadoria de Turismo), a Associação Comercial de Campina Grande, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba e o Sindicato de Bares e Restaurantes e similares.