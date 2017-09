Procon comemora aniversário e realiza atendimentos no Centro de Campina Grande

Nesta segunda-feira, 11, comemora-se o Código de Defesa do Consumidor, que completa 27 anos.

Em alusão à data, o Procon Municipal de Campina Grande preparou uma programação especial, com diversas atividades gratuitas no Centro da cidade.

Conforme o coordenador do Procon, Rivaldo Rodrigues, haverá atendimento na Praça da Bandeira, até as 17h, onde uma equipe irá tirar dúvidas e receber reclamações dos consumidores.

Foto: Paraibaonline

– Hoje é um dia muito importante para o consumidor, pois chegamos a essa data de 27 anos com muitas vitórias. Isso é motivo de comemoração, pois quando usamos o Código de Defesa do Consumidor na sua totalidade, quem ganha é o consumidor. Hoje haverá atendimento na Praça da Bandeira, e o consumidor pode ir tirar as suas dúvidas e levar as reclamações para a nossa equipe – destacou.

Para ser atendido pela equipe do Procon, o consumidor precisa levar identidade, CPF e os documentos necessários para a efetuação da reclamação: Nota fiscal, contrato e detalhes sobre o produto ou serviço.

*Informações foram dadas em entrevista à Rádio Correio FM.