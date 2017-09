Procon-CG lança Selo Empresa Amiga do Consumidor nesta quarta-feira

O coordenador do Procon Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, explicou que o órgão vai lançar nesta quarta-feira, 6, o Selo Empresa Amiga do Consumidor, projeto que tem como objetivo principal a adequação das empresas ao Código do Consumidor.

Rivaldo afirmou que inicialmente o projeto vai abrir o edital para bares, restaurantes e similares para que o serviço seja avaliado desde que a empresa se cadastre.

Foto: Reprodução/ Internet

– O objetivo maior é trazer mais qualidade, principalmente um serviço mais efetivo sob o ponto de vista do Código do Consumidor para o munícipe de Campina Grande. A empresa, uma vez aderindo ao nosso projeto, se prepara no sentido de cumprir todas as normas e regulamentos do Código do Consumidor e algumas outras que estamos anexando – disse.

Ele disse ainda que o lançamento acontece a partir das 10h, na Associação Comercial de Campina Grande, situada na Avenida Floriano Peixoto, Centro de Campina Grande.

A publicação do edital se dará na próxima segunda-feira (11), no semanário. A inscrição é gratuita.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.