PRF prende casal de Brasília com celulares e tabletes furtados

Foto: Ascom

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta terça-feira (5), na rodovia federal BR-101, um casal que transportava dezenas de aparelhos de telefonia celular e “tablets” furtados em lojas do Nordeste.

A ação aconteceu quando os Agentes da PRF pararam um automóvel para fiscalizar na Unidade Operacional (UOP) de Mata Redonda, no km 107 da BR-101 Sul, saída para o estado de Pernambuco.

Os ocupantes do veículo, um homem e uma mulher, demonstraram nervosismo durante a abordagem. Foi quando a equipe daquela UOP resolveu fazer uma busca minuciosa até que foi encontrada uma mala com duas bolsas contendo duas bolsas femininas e nelas, 16 “tablets”, mais 13 aparelhos de telefonia celular, que segundo o casal foram furtados em lojas nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte.

A dupla furtava os aparelhos das lojas e, quando passavam pelo sensor anti-furto o alarme não disparava. Pois, usavam um dispositivo de alumínio para burlar o sistema que detecta objetos furtados.

A PRF também descobriu que o casal já tinha antecedentes por tráfico de drogas e uso de documentos falsos. Ainda, o veículo que estava conduzindo havia adulteração no número do motor.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia de Alhandra/PB.