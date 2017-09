PRF divulga balanço das ocorrências no feriado prolongado

Em cinco dias de fiscalização nas rodovias federais durante o feriado de 7 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou acidentes que resultaram em 1.211 pessoas feridas e 108 mortes. No total, foram 1.162 acidentes nas estradas.

Os agentes também flagraram 6 mil ultrapassagens irregulares e 3.068 motoristas sem cinto de segurança. As fiscalizações apuraram 977 motoristas dirigindo embriagados.

Domingos Martins (ES)

Em um dos acidentes, 11 morreram na tarde de ontem (10) na BR-101, no sul do Espírito Santo. Os corpos de três vítimas serão velados nesta terça-feira (12). Os corpos já foram identificados pelo Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e liberados. Há ainda oito corpos, que em função do estado de carbonização, estão sendo submetidos a exame de DNA para identificação.

Todas as vítimas eram integrantes do grupo de danças folclóricas alemãs Bergfreunde de Campinho. O grupo voltava para a cidade natal, Domingos Martins, na região serrana do estado, após se apresentar na Deutsches Fest – Festa Alemã do Borboleta, em Minas Gerais.

O acidente envolveu quatro veículos, sendo dois caminhões, um carro e um micro-ônibus, na altura do km 450 da rodovia federal, em Mimoso do Sul.

A suspeita é de que o motorista de uma carreta, que transportava granito, perdeu o controle do veículo, colidindo com o micro-ônibus, que levava o grupo, e vinha em sentido contrário da pista. Ao invadir a outra pista, o micro-ônibus colidiu com uma segunda carreta. O ônibus e um dos caminhões pegaram fogo.

O Corpo de Bombeiros e mais três equipes da empresa do Grupo Eco Rodovias, que administra a rodovia, atuaram para apagar o incêndio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 20 pessoas estavam no micro-ônibus. Além dos 11 mortos, três pessoas tiveram lesões graves, duas sofreram ferimentos e lesões leves e quatro saíram ilesos.

A Prefeitura de Domingos Martins decretou luto de três dias. Na noite de hoje (11), às 20h, haverá uma missa na Igreja Católica São Geraldo, em Campinho, celebrada pelos bispos dom Luiz e dom Sevilha, em homenagem às vítimas.

A polícia de Mimoso do Sul informou que investiga o caso e apura as circunstâncias do acidente, com apoio de uma equipe da Delegacia de Delitos de Trânsito.