Previsão do tempo para este domingo em toda Paraíba
LITORAL
29ºMÁX
23ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.
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BREJO
25ºMÁX
18ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.
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AGRESTE
27ºMÁX
18ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.
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CARIRI/CURIMATAÚ
31ºMÁX
18ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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SERTÃO
34ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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ALTO SERTÃO
33ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.