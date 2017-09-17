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Paraíba

Previsão do tempo para este domingo em toda Paraíba

17/09/2017 às 7:46

Fonte: Da Redação

  • LITORAL

    29ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.

    ________________________________________

  • BREJO

    25ºMÁX

    18ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.

    _______________________________________

  • AGRESTE

    27ºMÁX

    18ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.

    _________________________________________

  • CARIRI/CURIMATAÚ

    31ºMÁX

    18ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    _______________________________________

  • SERTÃO

    34ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    _________________________________________

  • ALTO SERTÃO

    33ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

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