Previsão do tempo para esta terça-quinta em toda Paraíba
LITORAL
29ºMÁX
24ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.
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BREJO
25ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.
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AGRESTE
28ºMÁX
19ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.
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CARIRI/CURIMATAÚ
31ºMÁX
19ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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SERTÃO
35ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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ALTO SERTÃO
35ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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