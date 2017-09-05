Previsão do tempo para esta terça-feira em toda Paraíba

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Campina Grande - PB

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Paraíba

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Fonte: Aesa

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  • LITORAL

    30ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    ————————————————————-

  • BREJO

    27ºMÁX

    18ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    ————————————————————-

  • AGRESTE

    28ºMÁX

    18ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    ————————————————————-

  • CARIRI/CURIMATAÚ

    32ºMÁX

    20ºMIN

    icone

    PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.

    ————————————————————-

  • SERTÃO

    33ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.

    ————————————————————-

  • ALTO SERTÃO

    32ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.

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Caixa eletrônico da Secretaria de Administração é explodido em Campina Grande

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