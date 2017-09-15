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Paraíba

Previsão do tempo para esta sexta-feira em toda Paraíba

15/09/2017 às 7:35

Fonte: Aesa

  • LITORAL

    29ºMÁX

    24ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.

    ———————————————————————

  • BREJO

    25ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.

    ———————————————————————

  • AGRESTE

    28ºMÁX

    19ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.

    ———————————————————————

  • CARIRI/CURIMATAÚ

    31ºMÁX

    19ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.

    ———————————————————————

  • SERTÃO

    35ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    ———————————————————————

  • ALTO SERTÃO

    35ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.

    ———————————————————————

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