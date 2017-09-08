Previsão do tempo para esta sexta-feira em toda Paraíba
LITORAL
30ºMÁX
22ºMIN
CÉU VARIANDO ENTRE NUBLADO E PARCIALMENTE NUBLADO. PODERÃO OCORRER CHUVAS OCASIONAIS EM ÁREAS ISOLADAS.
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BREJO
26ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO PODENDO OCORRER CHUVAS ESPARSAS.
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AGRESTE
28ºMÁX
18ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.
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CARIRI/CURIMATAÚ
30ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.
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SERTÃO
34ºMÁX
23ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.
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ALTO SERTÃO
34ºMÁX
23ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.
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