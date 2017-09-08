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Paraíba

Previsão do tempo para esta sexta-feira em toda Paraíba

08/09/2017 às 7:32

Fonte: Aesa

  • LITORAL

    30ºMÁX

    22ºMIN

    icone

    CÉU VARIANDO ENTRE NUBLADO E PARCIALMENTE NUBLADO. PODERÃO OCORRER CHUVAS OCASIONAIS EM ÁREAS ISOLADAS.

    ——————————————————–

  • BREJO

    26ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO PODENDO OCORRER CHUVAS ESPARSAS.

    ——————————————————–

  • AGRESTE

    28ºMÁX

    18ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

    ——————————————————–

  • CARIRI/CURIMATAÚ

    30ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

    ——————————————————–

  • SERTÃO

    34ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

    ——————————————————–

  • ALTO SERTÃO

    34ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

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