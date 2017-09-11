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Paraíba

Previsão do tempo para esta segunda-feira em toda Paraíba

11/09/2017 às 7:30

Fonte: Aesa

  • LITORAL

    29ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.

    ———————————————————————-

  • BREJO

    25ºMÁX

    18ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.

    ———————————————————————-

  • AGRESTE

    27ºMÁX

    18ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM CHUVAS OCASIONAIS.

    ———————————————————————-

  • CARIRI/CURIMATAÚ

    31ºMÁX

    18ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.

    ———————————————————————-

  • SERTÃO

    34ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU CLARO A PARCIALMENTE NUBLADO.

    ———————————————————————-

  • ALTO SERTÃO

    34ºMÁX

    21ºMIN

    icone

    CÉU CLARO A PARCIALMENTE NUBLADO.

    ———————————————————————-

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