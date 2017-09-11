Previsão do tempo para esta segunda-feira em toda Paraíba
LITORAL
29ºMÁX
23ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.
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BREJO
25ºMÁX
18ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO, COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS PASSAGEIRAS E ISOLADAS.
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AGRESTE
27ºMÁX
18ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM CHUVAS OCASIONAIS.
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CARIRI/CURIMATAÚ
31ºMÁX
18ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO.
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SERTÃO
34ºMÁX
21ºMIN
CÉU CLARO A PARCIALMENTE NUBLADO.
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ALTO SERTÃO
34ºMÁX
21ºMIN
CÉU CLARO A PARCIALMENTE NUBLADO.
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