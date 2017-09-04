Previsão do tempo para esta segunda-feira em toda Paraíba
LITORAL
30ºMÁX
23ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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BREJO
27ºMÁX
18ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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AGRESTE
28ºMÁX
18ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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CARIRI/CURIMATAÚ
32ºMÁX
20ºMIN
PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.
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SERTÃO
33ºMÁX
23ºMIN
PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.
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ALTO SERTÃO
32ºMÁX
23ºMIN
PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.
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