Previsão do tempo para esta quarta-feira em toda Paraíba
LITORAL
29ºMÁX
24ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO PODENDO OCORRER CHUVAS ESPARSAS.
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BREJO
26ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO PODENDO OCORRER CHUVAS ESPARSAS.
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AGRESTE
29ºMÁX
19ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO PODENDO OCORRER CHUVAS ESPARSAS.
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CARIRI/CURIMATAÚ
31ºMÁX
19ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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SERTÃO
35ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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ALTO SERTÃO
34ºMÁX
21ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO.
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