Previsão do tempo para esta quarta-feira em toda Paraíba
LITORAL
30ºMÁX
22ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS ESPARSAS.
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BREJO
26ºMÁX
17ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS EM ÁREAS ISOLADAS.
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AGRESTE
28ºMÁX
18ºMIN
CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADES DE CHUVAS EM ÁREAS ISOLADAS.
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CARIRI/CURIMATAÚ
30ºMÁX
17ºMIN
PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.
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SERTÃO
34ºMÁX
23ºMIN
PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.
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ALTO SERTÃO
34ºMÁX
23ºMIN
PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.
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