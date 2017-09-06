Previsão do tempo para esta quarta-feira em toda Paraíba

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PEC que acaba com coligações é aprovada na Câmara - image data on https://paraibaonline.com.br06/09/2017 às 7:33

Fonte: Aesa

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  • LITORAL

    30ºMÁX

    22ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM OCORRÊNCIA DE CHUVAS ESPARSAS.

    ————————————————–

  • BREJO

    26ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADE DE CHUVAS EM ÁREAS ISOLADAS.

    ————————————————–

  • AGRESTE

    28ºMÁX

    18ºMIN

    icone

    CÉU PARCIALMENTE NUBLADO COM POSSIBILIDADES DE CHUVAS EM ÁREAS ISOLADAS.

    ————————————————–

  • CARIRI/CURIMATAÚ

    30ºMÁX

    17ºMIN

    icone

    PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.

    ————————————————–

  • SERTÃO

    34ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.

    ————————————————–

  • ALTO SERTÃO

    34ºMÁX

    23ºMIN

    icone

    PREDOMÍNIO DE CÉU CLARO.

    ————————————————–

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