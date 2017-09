Pretenso candidato do PSB diz que ter PMDB na aliança não é condição única

O secretário de Recursos Hídricos da Paraíba, João Azevedo, disse não ser uma condição única ter o PMDB na chapa das eleições de 2018 para viabilizar o projeto de continuidade do PSB no Estado.

Ele ressaltou que, caso o partido de José Maranhão queira se aliar, será bem-vindo, assim como outros.

Foto: Paraibaonline

– Se o PMDB entender que esse projeto é importante, será muito bem-vindo. É isso que estamos colocando e que vai ser posto no devido tempo para discussão. Se o PMDB quiser participar junto com a gente, será um prazer, mas não é uma condição única. Evidentemente tem outros partidos que hoje já compõem a base do governo e que vão manter esta união para 2018 – disse o secretário.

*Informações da Rádio Correio FM.