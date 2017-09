Pressionado, Botafogo-PB recebe o lanterna ASA-AL para respirar contra rebaixamento

O planejamento feito para a temporada deste ano era reconstruir o sonho que ficou em Varginha-MG, em 2016, quando perdeu a vaga na Série B para o Boa Esporte-MG, com um gol sofrido aos 50 minutos do segundo tempo.

foto: Voz da Torcida

Mas a realidade está mais para pesadelo. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase da terceira divisão, o Botafogo-PB vem flertando fortemente com a zona de rebaixamento, e a assombração da queda puxa o pé do torcedor do Botafogo-PB semana após semana durante a sequência de nove partidas em que oito acabaram com o time sem somar um ponto sequer.

