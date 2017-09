Presidente surpreende sobre futuro na Raposa e já anuncia treinador para 2018

Calado desde a eliminação do Campinense na Série D 2017, em julho, o presidente rubro-negro William Simões convocou entrevista coletiva para esta quarta-feira (13) e surpreendeu ao mudar de ideia sobre seu futuro no clube e inclusive já anunciar o nome do novo técnico do time para 2018.

Confira mais AQUI.