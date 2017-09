Presidente do STF vai participar das comemorações dos 70 anos da Câmara de JP

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmen Lúcia, é a mais nova estrela de uma constelação que toma forma para as comemorações dos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

A ministra atendeu ao convite feito na manhã desta quarta-feira (13) por uma comitiva de vereadores, que foi recebida com muita cordialidade pela presidente do STF em seu gabinete.

Participaram da audiência, que durou quase uma hora, o presidente da CMJP, Marcos Vinícius (PSDB); o 2º secretário da Mesa Diretora, Dinho (PMN); o 3º secretário da Mesa, Eduardo Carneiro (PRTB); o vereador Marcos Henriques (PT) e o diretor-geral da Câmara, Carlos Santos, além do senador Cássio Cunha Lima (PSDB), que intermediou o encontro.

Ficou combinado que Carmen Lúcia fará uma palestra, em outubro, sobre o tema sugerido pela Mesa Diretora da Câmara: “Constituição Democrática – Conquistas e Barreiras, a Concretização dos Direitos Humanos”.

“Ela ficou muito honrada com o convite e aceitou de pronto ir à João Pessoa no mês de outubro, em data que nos será comunicada em breve. Ela também demonstrou muito carinho para com a nossa cidade”, comentou Marcos Vinícius.

O presidente da CMJP, acrescentou, ainda, que a ministra é uma mulher vibrante com o municipalismo, e que a palestra que ela irá apresentar em outubro não se restringe apenas ao meio jurídico.

“É um acontecimento a partir do qual não apenas o meio jurídico da nossa cidade ganha, mas os cidadãos paraibanos, que terão a oportunidade de conhecer de perto o maior nome do Judiciário brasileiro na atualidade, e que traz consigo uma experiência jurídica e social de extrema importância para todos nós”, acrescentou Marcos.