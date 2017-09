Presidente do PSL revela motivo para saída de Tião Gomes do comando estadual

O atual presidente do PSL-Livres na Paraíba, vereador pessoense Lucas de Brito, falou sobre a decisão tomada pelo ex-presidente, o deputado estadual Tião Gomes, de deixar o partido após ser tirado da presidência.

Segundo o vereador, o caso aconteceu mais rapidamente, após Tião Gomes ter destratado membros da executiva nacional

– O próprio deputado Tião Gomes contribuiu para precipitar os acontecimentos. No início da semana passada, em entrevista, ele taxou os líderes do movimento Livres, que estavam em João Pessoa, de ‘meninos buchudos’. Então esse tipo de deselegância com os colegas de partido levou a executiva nacional a acelerar o processo de renovação na Paraíba – afirmou.

Lucas ainda ressaltou que a saída de Tião Gomes do partido facilitará o ingresso de novas lideranças, pois o mesmo teria uma média de 35 mil votos no Estado e assim os candidatos medianos voltarão a enxergar competitividade no partido.

– Vamos fazer trabalho de reconstrução. Não enxergamos problema com os eventuais seguidores do deputado Tião Gomes o acompanhar na decisão de sair do partido. Nós respeitamos o trabalho dele, mas lamentamos que ao longo desses 12 anos a nossa agremiação só tenha registado oito diretórios nos 223 municípios e, em razão disso, sequer tenha podido realizar convenções estaduais – afirmou.

As informações são da Rádio Correio FM.