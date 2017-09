Presidente do PSDB considera desagradável reaproximação de Maranhão com Ricardo

O presidente da executiva estadual do PSDB na Paraíba, Ruy Carneiro, considerou desagradável a notícia de que o senador José Maranhão (PMDB) estaria buscando reaproximar-se do governador Ricardo Coutinho (PSB), objetivando as eleições de 2018.

Ao mesmo tempo, o tucano disse que o fato é estranho porque todas as vezes que esteve com o presidente do PMDB, o senador teria dito “cobras e lagartos” tanto contra o governo, quanto contra o governador Ricardo Coutinho.

“Eu não retiro nenhuma palavra, pois Maranhão disse que se arrependeu quando apoiou o PSB para a eleição de prefeito, para eleição de governador porque o partido não teve reciprocidade, não teve atenção. Tanto foi que depois da campanha, Maranhão deixou o governo e se fez isso foi porque não foi bem atendido”, lembrou.

Ruy Carneiro disse ainda não entender qual o sentido do PMDB voltar para o lugar onde não foi respeitado e não foi bem atendido.

“É claro que isso são decisões pessoais, mas eu não vejo muita lógica”, destacou.