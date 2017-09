Presidente da Unale virá à PB pedir apoio em defesa da Chesf

O presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputado Luciano Nunes, estará na próxima terça-feira, 19, pela manhã na Assembleia Legislativa da Paraíba com o objetivo de pedir o apoio dos deputados paraibanos para a criação da Frente Parlamentar do Nordeste em Defesa da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf).

Ao lado do vice-presidente da entidade, deputado Ricardo Barbosa, ele estará cumprindo agenda na região para construir essa articulação contra a privatização daquela companhia.

Na terça-feira à tarde os dois deputados estarão na Assembleia de Pernambuco, com o mesmo objetivo. Na quarta-feira será a vez de Alagoas e, encerrando a agenda semanal de contatos, os representantes da Unale farão contatos com os deputados estaduais do Rio Grande do Norte.

Já existe uma Frente Parlamentar semelhante, no Congresso Nacional, que tem por objetivo funcionar como um canal de diálogo entre o governo federal, o Congresso Nacional e a população.

“Não há sentido em se falar em privatização da Chesf. Como o próprio nome sugere, é uma companhia hidrelétrica do rio São Francisco. Ora, não se pode privatizar um rio. Nós estaremos unidos contra essa intenção do governo”, comentou Barbosa.