Presidente da OAB/CG critica excesso de férias da magistratura paraibana

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Campina Grande (OAB/CG), Jairo Oliveira, criticou o excesso de férias da magistratura da Paraíba.

Em entrevista nesta quinta-feira, 14, Jairo reprovou o fato de que os magistrados tiram duas férias durante o ano, além do recesso do final do ano.

Ele também criticou as chamadas “férias partilhadas”, em que os magistrados suspendem as férias para aproveitar feriados e depois retomam ao recesso.

– Os magistrados têm dois períodos de férias de 30 dias, que dá 60 dias, mais o recesso do final do ano, que é de 20 dias. Somando isso dá 80 dias de recesso. Além desse recesso, temos as chamadas “férias partilhadas”, que denunciamos em um documento. Na Semana Santa, por exemplo, a partir da quinta-feira já é ponto facultativo, então o juiz que está de férias pede a suspensão dela na véspera do feriado, para não contar os quatro dias do ponto facultativo. Quando é na segunda, ele pede o retorno das férias e os quatro dias do feriado não contam. Então, as férias que deveriam ter 30 dias, passam a ter 34, 36 dias. Isso não é um caso isolado – denunciou.

Jairo destacou que foi feito um documento com 14 itens sobre a morosidade do poder Judiciário e que este foi entregue ao Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).

Além da questão do excesso de férias da magistratura, consta no documento a questão da falta de publicização dos atos processuais, bem como a questão da produtividade dos juízes, que já foi atendida.

– No novo sistema do PJE nós não recebemos as intimações dos atos processuais. Outra questão, que o Tribunal já atendeu, é a publicização da produtividade do juiz. Todas as varas tem um relatório que fala do número de processos, o que está concluso no gabinete do juiz, o que está com vista no Ministério Público, os processos que estão com os advogados, ou seja, você tem um controle. Essa transparência já começou, justiça seja feita ao presidente do TJPB, Joás de Brito, já adotou essa medida de transparência, onde vai tornar pública a produtividade da magistratura – comentou.

O advogado ainda destacou que a OAB é parceira do TJPB e que não há ‘quebra de braço’ entre os órgãos.

– Nós não queremos criar atrito. Eu disse isso em um breve momento que estive com o presidente do TJ [Joás de Brito]. Disse que como presidente da Ordem eu não iria ao TJ e beijar o anel do presidente [Joás], e sim dizer pra ele aquilo que nos aflige e aflige a sociedade, que é a morosidade do poder Judiciário. Nós queremos a parceria e queremos ser respeitados. Propus ao presidente que pelo menos uma vez no ano haja uma reunião entre a OAB, o TJPB e o MPPB, para discutir a morosidade e as questões do Judiciário – salientou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.