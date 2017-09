Presidente da FIEP e prefeito de Campina visitam obras do Sesi Museu Digital

fotos: ascom

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP e diretor regional do Sesi/PB, Francisco Benevides Gadelha, e o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, visitaram quarta-feira, as obras do Sesi Museu Digital às margens do Açude Velho. Eles foram inspecionar e ver pessoalmente o andamento das obras que estão em ritmo acelerado.

A previsão é de que o museu seja entregue à população ainda este ano. A iniciativa resultado da parceria público-privada entre o Sistema Indústria da Paraíba e a Prefeitura Municipal de Campina Grande irá contemplar a cidade com um instrumento cultural inovador e tecnológico.

Segundo o presidente da FIEP, Francisco Gadelha, esta parceria entre o Sistema e a prefeitura possibilitou a concretização do projeto que deverá ser um dos principais atrativos da cidade.

“O Museu Digital será o que nós estamos chamando de realidade virtual. Uma iniciativa que tem a marca desta parceria público-privada e isso realmente é o que há de modernidade. A prefeitura fez este belíssimo monumento e nós estamos complementando com meios digitais adquiridos para dar vida ao projeto. Nós vamos mostrar como Campina Grande tem competências e é uma cidade vocacionada para a tecnologia”, afirmou Francisco Gadelha.

O prefeito Romero Rodrigues destacou a importância da parceria público-privada para a concretização de projetos a exemplo do Sesi Museu Digital.

“A parceria público-privada é o que tem de mais moderno hoje na atualidade, você fazer uma gestão compartilhada, desonerando o poder público com o apoio de empresas e instituições que possam dar a funcionalidade necessária para atender as demandas da sociedade”, disse. “Nós vamos ter aqui algo que, antes, talvez fosse inimaginável, um museu digital que tem tudo a ver com a origem e a vocação de Campina Grande que é a tecnologia”, declarou o prefeito.

Monumento e o Museu Digital

Construído às margens do Açude Velho, o Monumento do Sesquicentenário de Campina Grande irá sediar o SESI Museu Digital de Campina Grande. O espaço contará com tecnologia de ponta para contar de forma interativa os avanços da cidade começando com a chegada dos tropeiros, passando pelo ciclo do algodão, do couro até os dias atuais.

Em acordo firmado com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, o Sesi/PB recebeu a guarda do Monumento e ficou responsável pela instalação do Museu.

O acordo prevê a concessão por 30 anos. O Museu Digital de Campina Grande estará localizado num prédio que reúne design moderno, curvas sinuosas e lâmpadas de LED. A proposta é mesclar arte, design e recursos multimídia.

O Museu será uma opção arrojada de entretenimento e lazer para o público campinense. A ideia é que os visitantes tenham experiências diversas através de mecanismos de transmissão variados: áudio, vídeo, cenografia, luzes e experiências sensoriais, e também que façam uma viagem pela história de Campina Grande, usando para isso o que há de mais moderno, aliando tradição e modernidade, uma característica da identidade da cidade.